Стартует продажа билетов на матчи Евро-2020 в Баку

С 15 мая в Баку начинается продажа билетов на матчи футбольного Евро-2020, которые состоятся на Бакинском Олимпийском стадионе.

Билеты будут стоить 60, 150 и 250 манатов в зависимости от категории. Их можно приобрести в различных пунктах продажи, а также в режиме онлайн.

Напомним, Баку примет четыре матча чемпионата Европы. 12 июня тут сыграют Швейцария и Уэльс, 16 июня - Турция с Уэльсом, 20-го - Турция со Швейцарией, а 3 июля состоится четвертьфинальный матч.