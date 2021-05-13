США оказались перед угрозой крупнейшей торговой пробки

Эта пробка может стать крупнейшей в году после недавнего транспортного коллапса в Суэцком канале, парализовавшего движение торговых судов со всего мира на несколько дней.

На реке Миссисипи в районе города Мемфис из-за аварийного состояния моста скопилось почти 800 барж, направлявшихся в обе стороны, сообщает Reuters.

Миссисипи является самым важным водным путем в стране, в том числе он имеет критическое значение для экспорта сельхозпродукции. При этом проблема возникла в самое неудобное время. Вывоз зерна и сои остановлен, когда цены на них взлетели до максимума за последние восемь лет.

Местные власти не называют сроки, в которые движение возобновят. Они хотят дождаться полноценного обследования моста, в котором найдена трещина. Предположительно, вердикт вынесут завтра, но он может оказаться неутешительным. Не исключено, что мост закроют на несколько месяцев, тогда движение под ним будет под вопросом.

Главный инженер департамента транспорта Теннесси Пол Деджес (Paul Degges) заявил, что временный ремонт трещины может занять от шести до восьми недель. По данным ведомства, каждый день по мосту проезжало в среднем 45 тысяч автомобилей.

Контейнеровоз тайваньской Ever Given сель на мель в Суэцком канале 23 марта. Судно развернуло, из-за чего оно полностью заблокировало проход в обоих направлениях. Снять его с мели и вывезти из канала удалось только 29 марта. Основной версией инцидента является отклонение судна от курса из-за сильного ветра.

Местные власти оценили потери от шестидневной блокировки в миллиард долларов. Evergreen Group согласилась выплатить компенсацию, а Египет объявил о планах расширить канал в том месте, где произошел инцидент.