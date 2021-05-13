Президент Афганистана позвонил Ильхаму Алиеву

14 мая президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Президент Афганистана поздравил президента и народ Азербайджана с праздником Рамазан.

Как сообщили АзерТАдж в пресс-службе президента, президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Афганистана за внимание и поздравления и, в свою очередь, поздравил Мохаммада Ашрафа Гани и афганский народ с праздником Рамазан.

Президент Афганистана еще раз поблагодарил главу азербайджанского государства за поддержку, оказываемую его стране Азербайджаном.

Президент Азербайджана еще раз поблагодарил Мохаммада Ашрафа Гани за поддержку Афганистаном Азербайджана во время армяно-азербайджанской войны.

В ходе беседы главы государств выразили удовлетворение развитием дружественных отношений между Азербайджаном и Афганистаном и уверенность, что двусторонние отношения будут и дальше укрепляться.