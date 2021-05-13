Генпрокуратура о самоубийстве молодого человека в Баку

В связи с самоубийством молодого человека в Баку начато расследование. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

На основании информации, поступившей в надзорный орган Ясамальского района в связи с суицидом Мирвафаила Ахадзаде (1995 г.р.), бросившегося с 17-го этажа жилого дома, был произведен осмотр места происшествия и тела.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, в том числе проведены другие необходимые процессуальные действия. В настоящее время расследованием инцидента занимается прокуратура Ясамальского района.