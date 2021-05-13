326 новых больных коронавирусом в Азербайджане их стало 11 780
В Азербайджане за последние сутки выявлено 326 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 262 человека, скончались 12, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане выявлено 328 994 случая заражения коронавирусной инфекцией, 312 460 человек вылечились, 4 754 – скончались, число активных больных составляет 11 780.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 494 теста, в целом за все время пандемии – 3 368 394 теста.