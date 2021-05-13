Путин: Россия будет реагировать на угрозы у границ должным образом
Россия будет должным образом реагировать на угрозы рядом со своими границами, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.
На совещании с постоянными членами Совбеза Путин попросил доложить о ситуации в Украине.
"Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать", - сказал Путин.