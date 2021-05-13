Взрыв газового баллона в бакинском ресторане: четверо пострадавших

Газовый баллон взорвался во дворе ресторана в Сабаильском районе Баку. Как сообщает сайт МЧС, в результате взрыва ожоги получили 4 человека (работники ресторана). Пострадавшие эвакуированы пожарными в безопасное место и доставлены в скорую помощь.

В результате оперативных и неотложных мер, принятых Государственной противопожарной службой МЧС, распространение пожара было предотвращено. Близлежащие постройки защищены от огня. Пожар был потушен.