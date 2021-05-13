Евгений Бай, спецкор, Вашингтон 18:20

История, как известно, развивается по спирали, и не факт, что вверх. Haqqin.az опубликовал информацию о письме 124 отставных американских военных, в котором генералы призвали компетентные органы проверить психическое и физическое здоровье президента Джо Байдена.

Интересно, что в сентябре прошлого года более внушительная группа экс-военных числом до 200 человек, среди которых были 22 четырехзвездных генералов и адмиралов, подняли вопрос об адекватности тогдашнего президента Дональда Трампа, который, по их мнению, «не смог ответить ни на один вызов, вставший перед страной». Раскол в стане американских военнослужащих, будь то отставные или действующие офицеры и генералы, приобретает серьезный характер и это не может не вызывать беспокойства руководителей Пентагона. В самом министерстве письмо противников Байдена не прокомментировали, но, как сообщает издание Politico, действующие военные назвали его «антидемократическим». Бывший полковник армии США Джеффри Макконсланд в интервью газете Huffington Post заявил, что такие послания — это очень плохой пример «эрозии отношений между военными и гражданскими в США» и призвал военных не принимать участия в «откровенно антидемократических кампаниях», направленных на пересмотр результатов президентских выборов. Но если размежевание в стане военных тщательно затушевывается их командирами, то раскол между политиками виден всему обществу, и он углубляется с каждый днем. В первую очередь это касается положения в Конгрессе США. Там только что сняли с должности конгрессвумен Лиз Чейни, дочь бывшего супервлиятельного вице-президента США Дика Чейни. Она занимала пост председателя так называемой республиканской Конференции в палате представителей, третий по важности в ее партии. В ходе проведенного за закрытыми дверями собрания, в котором участвовали 212 конгрессменов-республиканцев, Чейни была освобождена от должности.

Вина ее заключается в том, что и после ноябрьских выборов прошлого года, на которых Трамп, как известно, проиграл, она продолжила энергично выступать против бывшего президента. Тот за минувшие полгода не успокоился, а продолжает на все возрастающей ноте уверять сограждан, что результаты выборов были подтасованы демократами, что их у него украли. «Мы не можем одновременно поддерживать конституцию и большую ложь Трампа», - говорит об этом Чейни. Она также пообещала, что продолжит борьбу за то, чтобы Трамп никогда не смог больше приблизиться к президентскому креслу. В ответ экс-президент, пользуясь своей новой интернет-трибуной, созданной специально для него, так называемой «Со стола Дональда Трампа» отправляет ей порции оскорблений в своем духе, называя то «сумасшедшей», то «отвратительным существом». Как сообщает компания NBC, «Трамп бурно отпраздновал» наказание Чейни в Конгрессе и подтвердил, что он сделает все, что в его силах, чтобы прокатить конгрессвумен на новых выборах в ее родном штате Вайоминг. Что стоит за этими событиями, которые стали одной из ведущих новостей в Америке на этой неделе?

Прежде всего то, что республиканская рать, пережившая мощное поражение в ноябре, перегруппировалась, запаслась амуницией и снарядами и начала обстреливать враждебный ей лагерь демократов с прицелом на промежуточные выборы в Конгресс 2022 года и новую президентскую кампанию 2024 года. Вслед за Чейни республиканцы намерены подвергнуть порке 9 конгрессменов их партии, которые в январе проголосовали за импичмент Трампа. Поразительно, но факт: после четырех лет хаотичной, полностью деструктивной политики Трампа большинство республиканцев по-прежнему считают его своим лидером. «Можем ли мы двигаться вперед без президента Трампа? - спрашивает один из его наиболее рьяных сторонников в Капитолии сенатор Линдси Грэм. - Ответ: нет!». На поклон к Трампу в его флоридскую резиденцию в Мар-а Лаго выстроилась подобно муравьям цепочка ходоков, республиканских активистов из различных штатов. Бывшего президента приглашают в качестве ведущего докладчика на всевозможные собрания и конференции республиканцев. Что могут противопоставить этому противники Трампа в его партии? Как пишет New York Times, «Лиз Чейни понимает, что только резкий разрыв с Трампом остановит моральную дискредитацию республиканцев». Однако, по мнению газеты, «что-то менять уже слишком поздно, она «пытается собрать в поход армию, которой уже не существует».