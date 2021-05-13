Спикер парламента Турции позвонил Сахибе Гафаровой
Спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп позвонил спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой по случаю праздника Рамазан.
Как сообщает прес-служба парламента, Мустафа Шентоп поздравил председателя и депутатов Милли Меджлиса с праздником и передал народу Азербайджана свои наилучшие пожелания.
Сахиба Гафарова, в свою очередь, поздравила своего коллегу, депутатов парламента и весь народ Турции с праздником Рамазан. В ходе телефонного разговора спикеры также обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.