И вновь «Адвокат» сильнее всех

Всего в VFL приняли участие 86 адвокатов и 10 юристов. Чемпионат был проведен в один круг. Победителем в третий раз подряд стала команда «Адвокат-Ханкенди», одержавшая восемь побед в восьми матчах. Второе место у «Барристер-Джабраил», на 3-й позиции расположился «Адалят-Агдам».

Чемпионат стартовал в начале апреля и проводился согласно всем требованиям пандемийного времени. В лиге по традиции участвовали члены Коллегии адвокатов Азербайджана. Соревнование было посвящено победе нашей страны в Отечественной войне. В связи с этим команды приняли решение изменить свои названия. Таким образом, в чемпионате за призовые места боролись «Адвокат-Ханкенди», «Абшерон-Шуша», «Барристер-Джабраил», «Адалят-Агдам», «Кяпяз-Муров», «Лойерс-Эргюнеш», «Интер-Лачин», «Сумгаит Регионал–Губадлы» и «Ветераны–Худаферин».

Лучшим бомбардиром турнира и лучшим игроком стал футболист победившей команды Исмаил Бабаев. Лучшим вратарем также признан футболист «Адвокат-Ханкенди» Джейхун Байрамов, пропустивший за восемь матчей лишь семь голов.

Стоить отметить, что согласно подписанному меморандуму о сотрудничестве между Коллегией адвокатов и Бакинским государственным университетом, в чемпионате на внеконкурсной основе приняла участие команда Юридического факультета БГУ.

Лига была организована при содействии АФФА, которая делегировала своих судей, а также зарегистрировала всех участников как футболистов-любителей.

Сегодня после заключительного матча состоялась церемония закрытия и награждения, в ходе которой с речью выступили глава Коллегии адвокатов Анар Багиров, член президиума и футбольный координатор Коллегии Эльчин Усуб, глава Департамента массового футбола АФФА Фаррух Исмайлов и другие.

Адвокатский футбол зародился в Азербайджане в августе 2017 года, когда команда наших адвокатов приняла участие в турнире в украинском Львове. Затем была создана команда «Адвокат», которая стала выступать в любительском чемпионате Азербайджана по футзалу, а в 2019 году добилась большого успеха, пробившись в финал Кубка страны, в котором участвовали и профессиональные команды.

Если говорить о международных успехах, то в 2018 году сборная адвокатов Азербайджана заняла 3-е место в Вильнюсе на турнире, в котором участвовали команды из Восточной Европы и Италии. В октябре 2019 года на турнире в Баку, посвященном 100-летию азербайджанской адвокатуры, первые два места заняли команды из Азербайджана. Всего в соревновании принимали участие 16 коллективов из десяти стран.

Благодаря этим успехам Коллегия адвокатов Азербайджана была принята в организацию Mundiavocat ILFF (Международная футбольная федерация адвокатов).