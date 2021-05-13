Украина ввела санкции против сотен воров в законе

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 111 иностранцев и 557 воров в законе. Как передает РИА Новости, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Завершилось очередное заседание СНБО. Его результатами стали важные решения для страны и, вероятно, сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против нее и народа", — говорится в публикации украинского лидера.

В сообщении не уточняются имена попавших под санкции людей.

Ограничения предусматривают блокировку активов, запрет въезда на Украину, отказ в предоставлении или отмена виз. Помимо этого, санкционные меры включают в себя отказ и отмену вида на временное или постоянное проживание, разрешения на иммиграцию, невозможность приобретения гражданства и принудительное выдворение.