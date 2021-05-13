Чемпион Азербайджана определится в игре «Нефтчи» - «Карабах» Золотой матч
Сегодня состоялись четыре матча предпоследнего 27-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Основное внимание было приковано к матчам с участием «Карабаха» и «Нефтчи» - двух претендентов на чемпионство.
«Карабах» в родных стенах принимал «Кешля» и одержал победу со счетом 2:0. Отличились Махир Эмрели (47-я минута) и Овусу Квабена (74-я). Также стоит отметить, что в конце матча Эмрели не реализовал пенальти.
«Нефтчи» играл в Сумгаите и победил 1:0. Единственный мяч в самом конце первого тайма забил Воислав Станкович.
Таким образом, все решится в последнем туре, который будет сыгран 19 мая. «Нефтчи» будет принимать «Карабах» и в случае победы прервет многолетнюю гегемонию команды Гурбана Гурбанова.
Продолжается борьба и за 3-е место, которое гарантирует путевку в еврокубки. «Зиря» сегодня обыграла «Сабаил» со счетом 2:0 и перед последним туром на два очка опережает «Сумгаит». Здесь также все решится в 28-м туре. Правда, соперники будут определять сильнейшего не в очном, а в заочном противостоянии: «Зиря» сыграет в гостях с «Сабахом», а «Сумгаит» также на выезде встретится с «Сабаилом».
В еще одной сегодняшней игре «Габала» и «Сабах» сыграли вничью 2:2.
Турнирное положение
1. «Карабах» - 57 очков (27 матчей)
2. «Нефтчи» - 56 (27)
3. «Зиря» - 38 (27)
4. «Сумгаит» - 36 (27)
5. «Сабах» - 26 (27)
6. «Габала» - 26 (27)
7. «Сабаил» - 24 (27)
8. «Кешля» - 23 (27).