Основное внимание было приковано к матчам с участием «Карабаха» и «Нефтчи» - двух претендентов на чемпионство.

«Карабах» в родных стенах принимал «Кешля» и одержал победу со счетом 2:0. Отличились Махир Эмрели (47-я минута) и Овусу Квабена (74-я). Также стоит отметить, что в конце матча Эмрели не реализовал пенальти.

«Нефтчи» играл в Сумгаите и победил 1:0. Единственный мяч в самом конце первого тайма забил Воислав Станкович.

Таким образом, все решится в последнем туре, который будет сыгран 19 мая. «Нефтчи» будет принимать «Карабах» и в случае победы прервет многолетнюю гегемонию команды Гурбана Гурбанова.

Продолжается борьба и за 3-е место, которое гарантирует путевку в еврокубки. «Зиря» сегодня обыграла «Сабаил» со счетом 2:0 и перед последним туром на два очка опережает «Сумгаит». Здесь также все решится в 28-м туре. Правда, соперники будут определять сильнейшего не в очном, а в заочном противостоянии: «Зиря» сыграет в гостях с «Сабахом», а «Сумгаит» также на выезде встретится с «Сабаилом».

В еще одной сегодняшней игре «Габала» и «Сабах» сыграли вничью 2:2.

Турнирное положение

1. «Карабах» - 57 очков (27 матчей)

2. «Нефтчи» - 56 (27)

3. «Зиря» - 38 (27)

4. «Сумгаит» - 36 (27)

5. «Сабах» - 26 (27)

6. «Габала» - 26 (27)

7. «Сабаил» - 24 (27)

8. «Кешля» - 23 (27).