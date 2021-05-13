Блестящая идея провести музыкальный фестиваль буквально в первый теплый месяц после освобождения культурной столицы накануне священного праздника мусульман. Организаторы из Фонда Гейдара Алиева точно подобрали символы и акценты - в "чистом поле" с минимумом декораций, роль которых сыграла сама природа - создали ощущение вечной священной весны.

И первые зрители этого гражданского ритуала восстановления исторической связи времён - военные герои и творческая элита страны во главе с лидером.

Несколько факторов, делающих этот фестиваль важным политическим инструментом в освоении смысловых пространств и материальной культуры возвращённых территорий.