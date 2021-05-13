Шушинское послание мира наше послесловие
Блестящая идея провести музыкальный фестиваль буквально в первый теплый месяц после освобождения культурной столицы накануне священного праздника мусульман. Организаторы из Фонда Гейдара Алиева точно подобрали символы и акценты - в "чистом поле" с минимумом декораций, роль которых сыграла сама природа - создали ощущение вечной священной весны.
И первые зрители этого гражданского ритуала восстановления исторической связи времён - военные герои и творческая элита страны во главе с лидером.
Несколько факторов, делающих этот фестиваль важным политическим инструментом в освоении смысловых пространств и материальной культуры возвращённых территорий.
Символ
Этот фестиваль в последующие годы утвердится как символ присутствия множества этнических компонентов в мозаике толерантной азербайджанской культуры. Уверен, что у него будет развитие в разных плоскостях музыкального искусства. Но главная его "ниша" - он станет ведущим этно-культурным фестивалем Кавказа, выходящим за рамки события исключительно тюркского мира, объединяя всю колоритную кавказскую палитру от горских евреев до казаков и современной этномузыки городской молодежи.
Деоккупация породила значимое культурное явление многоплановых смыслов. И что важно, культурное наследие, рождённое в Шуше, в душе азербайджанского мира, было сохранено, несмотря на выселение азербайджанцев. Редкий в мире пример возвращения в родные истоки.
Бренд
Это, конечно, активное, живое ядро будущего туристического кластера освобождённых территорий. Собственно, уже виден замысел - соединить технологические инновации последних лет с уникальным ландшафтным комплексом - город будет полностью перестроен, избавлен от типовой архитектуры 1960-1970 х годов, открывая пространства творческому полету азербайджанских и зарубежных проектировщиков.
Миссия
На смену диктату обезличенной массовой культуры, приходит диалог между этнонациональными центрами на уровне общин, диалог между регионами, несмотря на то, что ранее их разделяли, да и теперь, по-прежнему сохраняются во множестве геополитические барьеры. Но приходит понимание нового культурного глобализма, возникает модель отношений, в которой устанавливаются сложные коммуникативные отношения между представителями различных малых этнических, национальных, социальных и прочих общностей на принципах равнозначности или плюрализма мировоззрений. Таким образом, музыкальный фестиваль в Шуше будет трансформироваться в жизненно востребованную форму осуществления межкультурного (социокультурного) диалога, станет площадкой для развития региональной культурной палитры всего Кавказа.