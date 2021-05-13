Россия объявила США и Чехию недружественными государствами

Правительство РФ утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия против России, в него вошли США и Чехия. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Как отмечается в документе, теперь на них будут распространяться положения указа президента от 23 апреля 2021 года №243 "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств".

Также власти утвердили количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми государственные учреждения и дипломатические представительства этих стран смогут заключать трудовые договоры и иные гражданско-правовые документы, на основании которых возникают трудовые отношения.

Для Чехии это число составит 19 человек, для США — ноль.

Действие указа президента РФ не касается граждан недружественных государств, которые работают в дипломатических учреждениях. Также он не распространяется на трудоустройство в бизнес-структуры.

О планах Москвы ввести ограничения на наем российских граждан иностранными миссиями в рамках ответа на очередные санкции США еще в апреле сообщил МИД.