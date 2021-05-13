Леонид Швец, автор haqqin.az 23:09

В ночь с 13-го на 14-е мая мировые информационные агентства с пометкой «молния» сообщили, что израильская армия приступила к наземной операции в секторе Газа. О том, что такая операция разрабатывается и взвешивается руководством Израиля, известно было заранее, да и больших сомнений в том, что ЦАХАЛ войдет в сектор, почти ни у кого нет, поэтому новость подхватили все. Тем более что ссылки на нее вели прямиком на официальные информационные ресурсы армии Израиля.

Однако затем наступила какая-то непонятная пауза. Никаких сообщений о том, как развивается операция, об успехах и потерях, как следовало бы ожидать в подобных случаях. Тут явно было что-то не так. Неопределенность развеялась не сразу. Спустя какое-то время представители ЦАХАЛ заявили, что их сообщение в мире неправильно поняли: дескать, наземные части действительно атакуют Газу, но речь идет исключительно о работе артиллерии. Хотя некоторые журналисты говорят, что сам представитель ЦАХАЛа Джонатан Конрикуст прямо заявлял, что в секторе Газа есть сухопутные войска. Потом последовало извинение и ссылка на «проблемы с внутренней коммуникацией». При этом отлично налаженная работа Армии обороны Израиля с прессой и общественным мнением всем прекрасно известна. И уже значительно позже появились объяснения, что имела место умышленная дезинформация. Под сектором Газа расположена разветвленная сеть тоннелей, которые используются боевиками ХАМАС для укрытия, перемещения под городом и внезапного нападения на израильские подразделения, в случае их вхождения в сектор. В этот раз сообщение о начале наземной операции было запущено якобы специально, чтобы боевики спустились в тоннели, а затем последовала мощная авиационная атака, в ходе которой более 160 самолетов в течение получаса сбросили 450 бомб по 150 целям, в том числе по тоннелям. Это должно было повлечь за собой гибель сотен боевиков и нарушение подземного сообщения. Воздушную атаку поддержала артиллерия и израильские корабли с моря.