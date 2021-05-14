Ракетный залп по Израилю из Сирии

Три ракеты были выпущены по Израилю с сирийской территории. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на странице пресс-службы Армии обороны Израиля в Twitter.

Отмечается, что один из снарядов упал на территории арабской республики.

Согласно сведениям телеканала Sky News Arabia, все три ракеты упали "на открытой местности".