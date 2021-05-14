Ракетный залп по Израилю из Сирии
Три ракеты были выпущены по Израилю с сирийской территории. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на странице пресс-службы Армии обороны Израиля в Twitter.
Отмечается, что один из снарядов упал на территории арабской республики.
Согласно сведениям телеканала Sky News Arabia, все три ракеты упали "на открытой местности".
BREAKING: 3 rockets were just fired from Syria toward Israel, 1 of which fell in Syria. pic.twitter.com/WrwhjVfOy4— Israel Defense Forces (@IDF) May 14, 2021