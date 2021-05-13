Евросоюз приветствует переговоры между Баку и Ереваном

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по вопросам внешней политики и безопасности Джозеф Боррелл выступил с заявлением в связи с ситуацией на азербайджано-армянской границе.

В заявлении отмечается, что ЕС внимательно следит за последней ситуацией на азербайджано-армянской границе.