Отдел международной информации и политики 03:49

Во время пандемии появилось много слухов и сплетен на тему происхождения коронавируса, опасности вакцинации, в интернете гуляют фейки о чипировании и прочем. И вот только что стало известно, как секретная операция ЦРУ в Пакистане отвратила людей по-настоящему от жизненно важных прививок. Издание Medical News Today сообщило об исследованиях ученых из университета Уорвик. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Journal of the European Economic Association, исследование показало, как фальшивая акция вакцинации, организованная Центральным разведывательным управлением США в 2011 году в Пакистане, повлияла на увеличение числа людей, не желающих вакцинироваться в этой стране.

История такова. В поисках Усамы бен Ладена ЦРУ наняла в 2011 году врача для проведения кампании вакцинации против воспаления печени — гепатита «B» в Абботабаде. Одновременно с прививками у местных детей отбирались образцы ДНК. Американцы считали, что именно в этой части Пакистана скрывается наиболее разыскиваемый террорист. И если бы удалось обнаружить кровного родственника или ребенка бен Ладена, то эта находка навела бы на след лидера Аль-Каиды. Акция проводилась без согласия пакистанских властей, что побудило организацию «Врачи без границ» признать лжевакцинацию «серьезной манипуляцией медицинскими процедурами», а также угрозой легальным кампаниям вакцинации против полиомиелита. Узнав о лжевакцинации, талибы начали массовую антипрививочную кампанию, внедряя в общественное сознание дезинформацию об «истинном» предназначении прививок - стерилизации мусульманского населения. Лидеры талибов также утверждали, что вакцины содержат кабаний жир, запрещенный для употребления правоверным мусульманам. После призывов талибов начались атаки на медработников – от побоев погибло свыше 70 врачей.