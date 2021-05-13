Как сообщает haqqin.az, причина запрета общественного транспорта в выходные и праздничные дни заключается в минимизации мест большого скопления людей. Однако таксомоторные компании или частные лица пользуются этой ситуацией. Оставшиеся без автобусов остановки Баку теперь захвачены такси.

Со дня введения в Азербайджане режима коронавирусного карантина прошло более года. Решением Оперативного штаба при Кабинете министров с 25 января этого года сняты некоторые ограничения, введенные в разгар пандемии. Однако запрет на проезд в общественном транспорте в выходные и праздничные дни до сих пор не снят. Как известно, общественный транспорт не будет работать до 16 мая. В настоящее время перевозки возможны только на личном транспорте и такси.

Например, на остановке перед станцией метро «Ахмедлы» идет борьба за клиентов. Одни громко зазывают клиентов, другие приглашают в такси прохожих. Большинство из них - «одноманатные такси», едущие в поселок Говсан.

Один из таксистов, Фарман Мамедов, рассказывает, что уже много лет занимается перевозкой пассажиров по маршруту Говсан - Ахмедлы. Хорошо знает водителей, которые, как и он, годами возят пассажиров. Однако в этот праздник появились и такие, кто решил воспользоваться создавшейся возможностью. «У кого есть автомобиль, работает как такси. Поэтому и возникают заторы. Они и наш хлеб отбирают, и вызывают недовольство», - возмущается водитель.

К разговору подключается еще один водитель, который, напротив, обвиняет водителей «одноманатных такси», таких как Фарман. По его словам, он ждет выходных и праздников, чтобы заработать дополнительно пять-десять манатов. Но им мешают «одноманатные такси».

«После того как возникли таксомоторные компании, все еще более усложнилось. По маршрутам, за которые мы берем 10 манатов, эти такси перевозят пассажиров за 6-7 манатов. В выходные и праздничные дни мы ждем пассажиров на остановке, но этому мешают «одноманатные такси», - нервно объясняет ситуацию водитель.

Возле станции метро «Ази Асланов» полиция следит за тем, чтобы на остановках не создавались заторы. Таксист по имени Эльвин говорит, что остановки в центре города пустуют, клиенты есть в относительно отдаленных частях Баку. Он стоит возле автобусной остановки и ждет клиентов, направляющихся в села и поселки Баку.

Пассажиры встречаются и у станции метро «Нефтчиляр», особенно на остановках вокруг рынка, известного в народе как «Восьмой базары». Отсюда в разные части города курсируют «одноманатные такси».

Один из водителей говорит, что запрет на движение автобусов не влияет на загруженность города. Им негде парковаться перед кафе, ресторанами и магазинами. Поэтому они вынуждены парковаться перед остановками, оставшимися без автобусов. На самом деле то, что автобусы в выходные и праздничные дни не работают, хоть и не намного, но влияет на доходы таксистов. Поэтому он не поддерживает отмену ограничения.

Пассажиры же говорят, что, так как автобусы не работают, вся надежда на такси. Однако такси, которые в будние дни берут 1 манат - 1 манат 50 гяпик, пользуются возможностью и задирают цены в 2-3 раза. Таксомоторные компании также подняли цены. За тот же путь берут вдвое дороже, чем в будние дни. Отчаявшимся гражданам только и остается, что заплатить такси требуемую сумму, лишь бы добраться до места назначения.