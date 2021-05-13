Баку во власти «одноманатных такси» ваши заботы - наши проблемы
Со дня введения в Азербайджане режима коронавирусного карантина прошло более года. Решением Оперативного штаба при Кабинете министров с 25 января этого года сняты некоторые ограничения, введенные в разгар пандемии. Однако запрет на проезд в общественном транспорте в выходные и праздничные дни до сих пор не снят. Как известно, общественный транспорт не будет работать до 16 мая. В настоящее время перевозки возможны только на личном транспорте и такси.
Как сообщает haqqin.az, причина запрета общественного транспорта в выходные и праздничные дни заключается в минимизации мест большого скопления людей. Однако таксомоторные компании или частные лица пользуются этой ситуацией. Оставшиеся без автобусов остановки Баку теперь захвачены такси.
Например, на остановке перед станцией метро «Ахмедлы» идет борьба за клиентов. Одни громко зазывают клиентов, другие приглашают в такси прохожих. Большинство из них - «одноманатные такси», едущие в поселок Говсан.
Один из таксистов, Фарман Мамедов, рассказывает, что уже много лет занимается перевозкой пассажиров по маршруту Говсан - Ахмедлы. Хорошо знает водителей, которые, как и он, годами возят пассажиров. Однако в этот праздник появились и такие, кто решил воспользоваться создавшейся возможностью. «У кого есть автомобиль, работает как такси. Поэтому и возникают заторы. Они и наш хлеб отбирают, и вызывают недовольство», - возмущается водитель.
К разговору подключается еще один водитель, который, напротив, обвиняет водителей «одноманатных такси», таких как Фарман. По его словам, он ждет выходных и праздников, чтобы заработать дополнительно пять-десять манатов. Но им мешают «одноманатные такси».
«После того как возникли таксомоторные компании, все еще более усложнилось. По маршрутам, за которые мы берем 10 манатов, эти такси перевозят пассажиров за 6-7 манатов. В выходные и праздничные дни мы ждем пассажиров на остановке, но этому мешают «одноманатные такси», - нервно объясняет ситуацию водитель.
Возле станции метро «Ази Асланов» полиция следит за тем, чтобы на остановках не создавались заторы. Таксист по имени Эльвин говорит, что остановки в центре города пустуют, клиенты есть в относительно отдаленных частях Баку. Он стоит возле автобусной остановки и ждет клиентов, направляющихся в села и поселки Баку.
Пассажиры встречаются и у станции метро «Нефтчиляр», особенно на остановках вокруг рынка, известного в народе как «Восьмой базары». Отсюда в разные части города курсируют «одноманатные такси».
Один из водителей говорит, что запрет на движение автобусов не влияет на загруженность города. Им негде парковаться перед кафе, ресторанами и магазинами. Поэтому они вынуждены парковаться перед остановками, оставшимися без автобусов. На самом деле то, что автобусы в выходные и праздничные дни не работают, хоть и не намного, но влияет на доходы таксистов. Поэтому он не поддерживает отмену ограничения.
Пассажиры же говорят, что, так как автобусы не работают, вся надежда на такси. Однако такси, которые в будние дни берут 1 манат - 1 манат 50 гяпик, пользуются возможностью и задирают цены в 2-3 раза. Таксомоторные компании также подняли цены. За тот же путь берут вдвое дороже, чем в будние дни. Отчаявшимся гражданам только и остается, что заплатить такси требуемую сумму, лишь бы добраться до места назначения.