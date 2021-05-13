Дмитрий Рой, автор haqqin.az 04:10

Группа из 43 сенаторов республиканцев потребовала от Байдена приостановить переговоры с Ираном в связи с тем, что Тегеран финансирует ХАМАС на фоне продолжающегося конфликта в Израиле. «За последние пару дней палестинские террористы в Газе, которые финансируются Ираном, нанесли серию ракетных ударов по Израилю», - говорится в их обращении. «Они наносят удары по израильским гражданским лицам и городам, включая столицу Израиля Иерусалим. Это вызывает тревогу, поскольку члены вашей администрации в настоящее время находятся в Вене на переговорах с Ираном, государством-спонсором терроризма».

Масло в огонь подлило опубликованное на днях видеообращение палестинского «Исламского джихада», в котором выражалась благодарность Тегерану за оказание помощи в получении ракетных технологий. Кроме того, для атак на населённые пункты Израиля ХАМАС начал применять беспилотники-камикадзе. Палестинцы называют их «Шахаб», однако, на самом деле он является ни чем иным, как иранским БПЛА семейства «Абабиль». И помимо боевого крыла ХАМАС, его также используют боевики ливанской Хезболлы, а в Йемене он известен как «Qasef-1» и применяется хуситами при атаках саудовских нефтеперерабатывающих объектов. Не добавляют оптимизма израильтянам и недавние высказывания Али Хаменеи, который отметил, что за последние годы расстановка сил заметно изменилась в пользу защитников сектора Газа. «Если раньше палестинская молодежь брала в руки камни, чтобы отстоять право на самооборону, то сейчас в ее руках есть ракетные технологии», - заявил Верховный лидер Ирана, особо отметив, что «это делает победу Израиля недосягаемой».

Республиканской партии США, которая традиционно безоговорочно поддерживает Израиль, ситуация представляется крайне выгодной – как возможность убить сразу двух «зайцев». С одной стороны - перехватить произраильски настроенный электорат у демократов. С другой – не дать Байдену форсировать возможность заключить с Тегераном сделку, которая не устроит ни Израиль, ни американских «ястребов». Нет, в принципе республиканцы не против соглашения с Ираном. Но в их представлении оно должно включать в себя следующие пункты: - максимум ограничений по иранской ядерной программе, - отказ Тегерана поддерживать Хезбаллу, ХАМАС, хуситов и всех, его прокси, входящих в «ось сопротивления» - от Залива и Ирака до Афганистана, - полный запрет на экспорт Ираном ракетных технологий, что, собственно, и произошло в Йемене и секторе Газа – беспилотники и неуправляемые ракеты по иранским рецептам местные «умельцы» мастерят буквально на коленках в гаражах.