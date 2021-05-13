ХАМАС атаковало порт в Израиле

Палестинское радикальное движение ХАМАС атаковало порт в израильском городе Ашдод, что привело к сильному пожару, сообщает Times of Israel.

По данным издания, в результате произошедшего никто не пострадал. Кроме того, опубликованные в социальных сетях видео свидетельствуют, что ракета ХАМАС попала в трансформатор, что вызвало к отключение электроэнергии в ближайшем районе, однако эту информацию местные власти на данный момент не подтвердили.

Ранее председатель политбюро ХАМАС Халед Машаль заявил, что палестинское движение готово к перемирию с Израилем и назвал его условия.