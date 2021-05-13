Пашинян приводит во власть приближенных бизнесменов

Каждый пятый человек в предвыборном списке властей будет новым. Об этом пишет газета «Грапарак».

«Примечательно, что Никол Пашинян, который когда-то яростно боролся против слияния с властью бизнеса и олигархии, решил добавить в свой список провластных бизнесменов. На 5-м месте в списке будет бизнесмен Хачатур Сукиасян, больше всех выигравший от смены власти в 2018 году, а на 10-м - Гурген Арсенян. Никто из «мойшаговцев» до сих пор не знает, какое место он займет в предвыборном списке․Пашинян решил сохранить это в секрете до последнего дня, 25-26 мая», - говорится в публикации.