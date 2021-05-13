Минобороны России: Провокаций против миротворцев в Карабахе не было

За истекшую неделю в зоне ответственности миротворческого контингента России в Карабах е нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии разграничения сторон и по обеспечению безопасности движения автотранспорта, перевозки продовольствия и различных товаров по Лачинскому коридору.

Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

Также личный состав наблюдательных постов российского миротворческого контингента в плановом порядке осуществляет мероприятия боевой подготовки и проводит тренировки по предотвращению нарушений, а также возможного нападения на наблюдательный пост», - говорится в сообщении ведомства.