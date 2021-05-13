Алекпер Багиров приехал в Баку и задушил собственную дочь Haqqin.az из зала суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло заседание по делу 69-летнего жителя Хачмазского района Алекпера Багирова, обвиняемого в убийстве дочери.
Согласно обвинительному акту, 25 декабря прошлого года Алекперу Багирову позвонил его зять Ровшан Пашаев и сказал, что разводится с его дочерью, так как она встречается с другими мужчинами, общается с ними по телефону и в социальных сетях. Чтобы узнать, изменяет ли его дочь мужу, Алекпер Багиров 29 декабря приехал из района в Баку. От дочери Алекпер узнал, что его зять ушел из семьи. Он стал требовать, чтобы она пошла с ним к ее свекрови и вместе во всем разобрались. Между отцом и дочерью произошел конфликт, в ходе которого Алекпер Багиров задушил свою 43-летюю дочь Ираду Пашаеву.
Расследованием было установлено, что за два года до этого Ровшан Пашаев заподозрил жену в том, что она общается по телефону с другими мужчинами. Между супругами произошел скандал, и только приехавшие из района родители Ирады смогли их помирить. Однако незадолго до убийства Ирады муж нашел у нее второй телефон, с помощью которого она общалась со своими поклонниками. Ровшан заявил жене, что в этот раз он ее не простит и разведется с ней.
Ровшан Пашаев позвонил брату Ирады и все ему рассказал. В качестве доказательств он отправил брату жены ее переписку с посторонними мужчинами. Родители Ирады, узнав об этом, попытались связаться с дочерью, однако она не отвечала на звонки матери и отца. И тогда Алекпер Багиров решил отравиться в Баку и самому во всем разобраться.
В ходе судебного заседания Алекпер Багиров признал себя частично виновным.
«Я приехал к Ираде домой и задал ей вопрос, что все это значит, что это за переписка в ее телефоне. Она стала меня уверять, что кто-то ее просто шантажирует. Тогда я предложил дочери отправиться домой к родителям ее мужа и там все выяснить. Я переночевал у дочери и утром попросил ее пойти к ее свекрови. Тогда Ирада сказала мне, чтобы я не совал свой нос в ее дела и стала меня оскорблять. Я сказал ей, что если она ни в чем не виновата, то пусть пойдет со мной и все докажет. Она назвала меня бессовестным подлецом и отказалась куда-то идти. Я схватил гантель и ударил ее по голове. Я был страшно разгневан и пришел в себя лишь тогда, когда увидел, что задушил Ираду», - сказал мужчина.
После этого Алекпер Багиров отравился в 37-е отделение полиции и там сознался в том, что убил собственную дочь.
Пожилой мужчина рассказал, что зять послал ему лишь голосовые сообщения из общения его дочери с посторонними мужчинами.
«На телефоне и фото, и видео были. Но Ровшан не стал мне их показывать», - рассказал обвиняемый.
«Это был второй брак Ирады. Ребенок от первого брака моей дочери остался жить с отцом после развода родителей. В 2004 году Ирада вышла замуж во второй раз – за Ровшана. В этом браке у нее родились двое детей – им сейчас 15 и 13 лет», - сказал Алекпер Багиров.
Отвечая на вопрос государственного обвинителя о том, что, возможно, его дочь была ни в чем не виновата и он убил ее зря, Алекпер Багиров заявил, что причина была и по этой причине он и убил Ираду. Тогда судья попросил обвиняемого рассказать все подробно.
«Есть такие вещи, о которых нельзя говорить открыто», - ответил Алекпер Багиров и отказался отвечать на дальнейшие вопросы.
В ходе следующего заседания по этому делу, которое состоится 11 июня, будет допрошен муж убитой Ирады Пашаевой – Ровшан.