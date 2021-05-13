Перестрелка между сторонниками Лоту Гули и Ровшана Лянкяранского
В Тюмени между представителями криминальных кругов произошла перестрелка. Разборки были зафиксированы в тюменском районе Дом обороны.
Конфликт закончился госпитализацией с тяжелыми ранениями человека, могла быть "разборкой" между сторонниками известных азербайджанских "воров в законе", пишет ТюменьPRO.
Участники конфликта, произошедшего в ночь на 13 мая во дворе дома по улице Клары Цеткин в Тюмени - сторонники двоих, ныне покойных "воров в законе" - Надира Салифова, известного как Лоту Гули (убит в Турции 20 августа 2020 года) и Ровшана Джаниева, известного как Ровшан Лянкяранский (убит 18 августа 2016 года).
Конфликт между мужчинами возник из-за контроля над тюменскими рынками.