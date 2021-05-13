В Баку установится летняя погода
В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, ветер южный, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
На Абшеронском полуострове ночью - 15-20, днем - 26-31, в Баку - ночью 18-20, днем - 29-31 градус тепла.
Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем - 40-45%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер восточный.