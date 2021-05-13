В России выявили еще 8 790 случаев коронавируса

В России было зафиксировано 8 790 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Больше всего заболевших за сутки зарегистрировано в Москве (3 073), Санкт-Петербурге (749), Московской области (671), Ростовской области (205) и Воронежской области (131), Нижегородской области (125), Саратовской области (120) и Иркутской области (115).

По информации оперативного штаба, у 17% новых пациентов отсутствовали клинические проявления COVID-19. Подтверждено 364 смерти.

За сутки полностью вылечились от коронавируса 9 866 человек.

Всего в России подтвержден 4 931 691 случай коронавируса в 85 регионах. За все время произошло 115 480 летальных исходов.