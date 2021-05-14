Закир Гасанов на открытии очередных воинских частей на освобожденных территориях фото
По поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, продолжаются строительные работы.
Как сообщили в Министерстве обороны, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии нескольких новопостроенных воинских частей, дислоцированных в различных регионах.
Проверив уровень боеготовности личного состава, министр обороны поставил перед командованием соответствующие задачи по повышению боеспособности.
Министру обороны было доложено, что эти комплексы, состоящие из различных сооружений, оснащенных современным оборудованием, мебелью и инвентарем, полностью удовлетворяют всем потребностям военнослужащих. В воинских частях предусмотрены оружейная комната, общежитие, столовая, кухня, медицинский пункт, продовольственные и вещевые склады и банно-санитарные узлы. В целях обеспечения местности бесперебойным электроснабжением установлены генераторы.