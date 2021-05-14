Александр Караваев, автор haqqin.az 13:18

В ходе визита главы МИД России в Баку была подтверждена информация, что визит премьер-министра Азербайджана Али Асадова в Москву состоится до конца мая. Ожидается, что он привезет достаточно обширный перечень предложений сотрудничества, в том числе по проектам обновления районов вокруг Карабаха, также можно ожидать согласование графика и списка ранее отложенных проектов из-за пандемии.

Асадов - хорошо понятный и знакомый Москве собеседник - опытный экономист, закончивший Плехановскую академию, хорошо знает структурные связи наших стран ещё с советских времён, будучи в 1980-х научным сотрудником Института экономики Азербайджанской Академии наук. Его первый визит в Москву в качестве премьера Азербайджана состоялся в октябре 2019 года. Тогда, встречаясь на территории технопарка Сколково за пару месяцев до пандемии, премьер Дмитрий Медведев указывал, что рост товарооборота между Россией и Азербайджаном составил почти 25% за год, что было наилучшим показателем по СНГ. Можно ли восстановить эту динамику? Ряд проектов на макроуровне мы уже осветили в недавней публикации. Что ещё?

Ведомства РФ и Азербайджана ведут предметный разговор по вопросу производства вакцины "Спутник V" в Азербайджане на линиях предприятия "Р-Фарм". Ранее был завершён процесс регистрации в Азербайджане двух препаратов разработки компании – Коронавир (фавипиравир) и Артлегиа (олокизумаб). Нужно учитывать, что рынок фармпрепаратов в Азербайджане является одним из самых динамично растущих в СНГ. По данным таможни России, рост объемов поставок расфасованных лекарств из России в Азербайджан в 2020 году увеличился на 82,7 %. Есть хорошие перспективы для развития сборки разных типов малотоннажных газелей на мощностях "Азермаш", именно на экспорт в соседние страны. Торговля этими грузовиками идёт достаточно активно, даже сейчас. В частности, головное предприятие Группа ГАЗ в Нижнем Новгороде показало рост 18,7% (если в I квартале прошлого года было произведено 9,5 тыс. авто, то в I квартале 2021 года – 11,3 тыс. авто). Российский рынок автопрома обычно релевантен запросам соседних стран. Могут обсуждаться разнообразные проекты в совершенно новых сферах. В частности, авиасборка.