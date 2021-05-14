Мишустин ждёт Асадова в Москве российско-азербайджанская перспектива
В ходе визита главы МИД России в Баку была подтверждена информация, что визит премьер-министра Азербайджана Али Асадова в Москву состоится до конца мая. Ожидается, что он привезет достаточно обширный перечень предложений сотрудничества, в том числе по проектам обновления районов вокруг Карабаха, также можно ожидать согласование графика и списка ранее отложенных проектов из-за пандемии.
Асадов - хорошо понятный и знакомый Москве собеседник - опытный экономист, закончивший Плехановскую академию, хорошо знает структурные связи наших стран ещё с советских времён, будучи в 1980-х научным сотрудником Института экономики Азербайджанской Академии наук.
Его первый визит в Москву в качестве премьера Азербайджана состоялся в октябре 2019 года. Тогда, встречаясь на территории технопарка Сколково за пару месяцев до пандемии, премьер Дмитрий Медведев указывал, что рост товарооборота между Россией и Азербайджаном составил почти 25% за год, что было наилучшим показателем по СНГ.
Можно ли восстановить эту динамику? Ряд проектов на макроуровне мы уже осветили в недавней публикации. Что ещё?
Ведомства РФ и Азербайджана ведут предметный разговор по вопросу производства вакцины "Спутник V" в Азербайджане на линиях предприятия "Р-Фарм". Ранее был завершён процесс регистрации в Азербайджане двух препаратов разработки компании – Коронавир (фавипиравир) и Артлегиа (олокизумаб).
Нужно учитывать, что рынок фармпрепаратов в Азербайджане является одним из самых динамично растущих в СНГ. По данным таможни России, рост объемов поставок расфасованных лекарств из России в Азербайджан в 2020 году увеличился на 82,7 %.
Есть хорошие перспективы для развития сборки разных типов малотоннажных газелей на мощностях "Азермаш", именно на экспорт в соседние страны. Торговля этими грузовиками идёт достаточно активно, даже сейчас. В частности, головное предприятие Группа ГАЗ в Нижнем Новгороде показало рост 18,7% (если в I квартале прошлого года было произведено 9,5 тыс. авто, то в I квартале 2021 года – 11,3 тыс. авто). Российский рынок автопрома обычно релевантен запросам соседних стран.
Могут обсуждаться разнообразные проекты в совершенно новых сферах. В частности, авиасборка.
Азербайджан может наладить у себя сборку новых российских прототипов для малой авиации на замену советскому парку техники. Есть интересный проект в Дагестане. "Кизлярский электромеханический завод" готов освоить производство многоцелевого четырехместного двухдвигательного самолета "Альфа-КМ" разработки Московского авиационного института из композитных материалов, с бортовой механикой и электроникой российского производства. То есть это производство уверено обходит проблемы санкций. Минпромторг РФ считает его востребованным федеральными и региональными структурами, авиакомпаниями местных авиалиний, а также эксплуатантами малой авиации общего назначения. Азербайджан имеет достаточный технологический уровень, чтобы рассмотреть свое участие в этом проекте, в том числе в качестве лицензионного производителя на экспорт в третьи страны. Также напомню, что Казахстан планирует участие в сборке самолёта "Байкал" (ЛМС - 901) для замены рынка легендарного Ан-2. Опытный образец уже готов и будет продемонстрирован в июле на Международном авиасалоне в Жуковском. Таким образом, у Азербайджана есть шанс присоединится к этим проектам на самых ранних стадиях производства, фактически став соавтором промышленного выпуска и обслуживания.
На повестке дня может стоять и координация в поиске новых сегментов, различных направлений взаимного сотрудничества на рынках третьих стран. Есть смысл попытаться проработать перечень стран (их отраслей и партнерских компаний), где возможны сценарии подобной российско-азербайджанской координации - то есть совместные проекты в торговле и промышленности, которые позволят заложить фундамент на долгосрочный период.
Скажем, это может быть полный цикл хлопково-текстильной переработки с Узбекистаном, Турцией; поставки и переработка аграрной продукции в страны Персидского алива, Тихоокеанского региона, через порты Дальнего Востока; возможны проекты в зерновой отрасли. Азербайджан мог бы нарастить мощности по хранению и перевалке зерна, затем выступив в роли биржевого трейдера на пиках и спадах рынка.
В числе подобных приоритетных сфер - производство полимеров. Отсюда широкий ассортимент малотоннажной химии для многих сфер - от автомобильной до строительной промышленности, производство оборудования для нефтегазовой отрасли, сборка типовых железнодорожных контейнеров для экспорта в третьи страны и ряд других.
Одним словом, при желании Россия с Азербайджаном могли бы найти множество точек приложения совместных усилий, позволяющих пробить достигнутый ранее потолок торговли в $3 млрд и обогатить большим разнообразием товарную номенклатуру производства наших экономик.