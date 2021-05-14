ХАМАС назвало условие деэскалации ситуации
Движение ХАМАС оповестило посредников в переговорах с Израилем, что первоочередным требованием для деэскалации является прекращения огня, заявил глава политбюро движения за пределами Палестины Халед Машааль, передает РИА Новости.
«Турция, Катар и Египет предпринимают усилия для деэскалации и прекращения израильских атак в секторе Газа и в Иерусалиме», - сообщил Машааль. Требования ХАМАС заключаются в выводе израильских силовиков из мечети аль-Акса, свободном доступе молящихся в нее, прекращении выселения жителей района Шейх-Джаррах и освобождении всех задержанных за время последней эскалации.
«Мы оповестили посредников, что первоочередным требованием является прекращение агрессии», - заявил Мешааль.