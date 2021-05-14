Учебные полеты «Байрактаров» в Азербайджане

В соответствии с планом подготовки боевые самолеты, “Байрактары” и другие беспилотные летательные аппараты различных типов Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана приступили к учебно-тренировочным полетам. Как сообщает сайт Министерства обороны, полеты авиационных средств выполняются по определенным маршрутам.

В рамках тренировок, проводимых в целях совершенствования боевых навыков, военные пилоты и операторы БПЛА выполняют задачи в ночное и дневное время.

В ходе учебных тренировок проводится воздушная разведка с определением координат наземных целей условного противника.