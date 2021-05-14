В полуфинале сборная Азербайджана победила команду Таджикистана со счетом 3:2 и вышла в финал.

В Москве проходит 15-й международный турнир по дзюдо среди полиции и армии, посвященный памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

В соревнованиях, которые проводятся с 2007 года, участвует и команда Азербайджана. В первом же раунде азербайджанским дзюдоистам предстояло встретиться с представителями Армении, и наша команда одержала уверенную победу со счетом 5:0.

В турнире также принимают участие спортсмены из России, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

В составе каждой команды выступают пять участников в весовых категориях 66, 73, 81, 90 и свыше 90 кг. По регламенту турнира участники соревнований должны быть старше 30 лет, являться действующими сотрудниками полиции или военнослужащими, а также минимум четыре года не привлекаться в национальные сборные своих стран.

Целями турнира являются развитие сотрудничества между силовыми структурами разных стран, патриотическое воспитание подрастающего поколения, совершенствование физической подготовки участников, популяризация дзюдо и здорового образа жизни.