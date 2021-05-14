Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил визит в Австрию из-за вывешенных флагов Израиля на правительственных зданиях. Об этом сообщает Wiener Zeitung.

Поездка иранского главы МИД в Вену была запланирована на субботу, 15 мая. Он должен был встретиться с австрийским коллегой Александром Шалленбергом.

«Мы сожалеем и принимаем это к сведению», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Австрии.

14 мая на зданиях ведомства канцлера и МИД Австрии были вывешены израильские флаги в связи с обострившимся конфликтом Тель-Авива и ХАМАС.

Поступок Вены раскритиковал замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. По его словам, было шокирующе и болезненно видеть «флаг оккупационного режима над правительственными учреждениями в Вене, когда всего за несколько дней были жестоко убиты десятки ни в чем не повинных мирных жителей».