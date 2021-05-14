В Армении приостановили работу АЭС на 141 день

Работа Армянской АЭС приостановлена на 141 день, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу станции.

«Сегодня, 15 мая, на Армянской АЭС стартовал ключевой планово-предупредительный ремонт (ППР-2021) в рамках проекта по модернизации и продлению срока эксплуатации станции», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что остановка на 141 день связана с заключительными важными работами по модернизации второго энергоблока атомной электростанции.

АЭС в Армении расположена примерно в 30 километрах к югу от Еревана, возле города Мецамор. На станции расположены два энергоблока. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй — в январе 1980 года.