По Израилю выпустили более 200 ракет

Более 200 ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля только за минувшую ночь. Об этом заявила пресс-служба израильской армии, пишет РИА Новости.

Пуски зафиксированы с 19:00 вчерашнего дня по 7:00 сегодняшнего. «Около 30 запущенных ракет упали в секторе Газа. Система ПРО перехватила более 100 ракет», — отмечается в сообщении.

Официальный представитель премьер-министра Израиля Офир Гендельман написал в Twitter, что за ночь израильская авиация уничтожила ракетную установку, с помощью которой группировка ХАМАС обстреливала Иерусалим ракетами дальнего действия.

Накануне вечером израильские военные заявили, что с начала эскалации конфликта палестинская сторона запустила по Израилю более двух тысяч ракет.