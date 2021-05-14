Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 14:56

Во время пандемии коронавируса страны мира словно соревновались, кто примет наиболее жесткие меры против нарушителей карантина и тех, кто не носит маски на улице. Повсюду применялись штрафы, которые теоретически достигали астрономических сумм, как, например, в Испании, где верхняя граница штрафов была установлена в районе 600 тысяч евро. Наиболее суровые меры ждали граждан Китая - там для тех, кто знал о заболевании, но продолжал посещать общественные места, была уготована смертная казнь. Самое экзотическое наказание было в Индии – провинившихся полицейские заставляли приседать несколько десятков раз, а тех, кто отказывался, били палками. Но есть в мире одна загадочная страна, где теперь призывают наказывать людей, которые носят маски. Она называется Соединенные Штаты Америки.

На этой неделе в Америке произошло эпохальное событие. Власти разрешили дважды вакцинированным людям не носить масок на улице и в помещениях и в «большинстве случаев» не соблюдать социальную дистанцию. Об этом объявил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), а первым, кто демонстративно снял маску, стал президент Джо Байден. «Я думаю, что это великая веха, великий день», — заявил он из Белого дома. На этот день в США частично вакцинированы 155,3 миллиона человек, это 46,8 процента всего населения, всю вакцинацию прошли 116 миллионов человек. Байден надеется, что к 4 июля — Дню независимости Америки страна будет вакцинирована полностью, и, похоже, что у него есть все основания обещать это нации. Сразу после его вступления в должность в январе в стране началась эффективная борьба против COVID, которая принесла долгожданные плоды.

В Америке в течение этих месяцев, как и в других странах, были установлены серьезные наказания для тех, кто не выполнял требования властей. Штрафы варьировались в зависимости от штатов, например в Ваойминге нарушителей могли оштрафовать на 10 тысяч долларов или приговорить к году тюрьмы. И вот теперь долгожданные послабления и — свобода для миллионов. Однако далеко не все восприняли это адекватно. Популярный телеведущий телеканала Fox Такер Карлсон, известный критик администрации Байдена и Демократической партии вдруг объявил, что ношение масок на улице должно быть объявлено вне закона. «Эти люди агрессоры, - заявил он в своей программе «Taker Carlson Tonight». – Наша задача вернуть то общество, в котором мы родились. Так что если вы увидите на тротуаре, или на велосипедной дорожке человека в маске, подойдите к нему и скажите вежливо, но твердо: «Не могли бы вы снять маску? Наука говорит, что нет никаких оснований носить ее. Ваша маска создает мне дискомфорт». Программа по борьбе с масками Такера Карлсона многослойна. Он намерен добиваться, например, чтобы полицейские насильно снимали маски с детей и подростков, потому что «им в них тяжело дышать», а что касается взрослых, то ношение масок «лишает их индивидуальности». Такер — известный телепровокатор. Он множество раз выступал с расистскими высказываниями и антисемитскими конспирологическими теориями. Но ни одно из них не вызвало такого возмущения, как предложение насильно снимать маски с людей. Fox забросали гневными откликами.