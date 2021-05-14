Это произошло вечером во вторник, о чем полиции сообщили очевидцы. Были задержаны 13 человек, которым пока предъявлено обвинение в нарушении закона о собраниях.

После обострения конфликта между палестинцами и израильтянами тревожное эхо прозвучало в разных концах Земли. Так, в Германии в городе Мюнстер служба безопасности земли Северный Рейн-Вестфалия ведет расследование в отношении более чем десяти мужчин, подозреваемых в сжигании израильского флага у входа в местную синагогу.

В свою очередь, в Бонне поврежден вход в синагогу. Один из местных жителей вызвал полицию, когда несколько молодых рослых людей камнями атаковали вход, а на тротуаре развели огонь. Там же полиция изъяла три листа бумаги с «вероятно, арабскими знаками» и сожженный бело-голубой израильский флаг. Временно арестованы трое подозреваемых.

Также и в других городах Германии произошли антиизраильские инциденты.

Уже в понедельник вечером управление службы безопасности в Дюссельдорфе начало расследование по факту попытки повреждения памятного табло на месте бывшей старинной синагоги. По данным полиции, неизвестные лица подложили огонь под памятным камнем. Однако это не привело к повреждениям.

Беспорядки и проявления антисемитизма привлекают внимание не только прессы и общественности, но и некоторых спецслужб за пределами Германии. Так, украинская разведка уже проводит параллели между арабо-израильским конфликтом, событиями в Крыму и Донбассе и беспорядками в Германии. Об этом официально заявило Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

«На днях в нескольких немецких городах произошли нападения на синагоги, во время которых вандалы пытались повредить эти религиозные учреждения и надругались над флагом Государства Израиль. Главное управление разведки Министерства обороны Украины решительно осуждает такие действия и отмечает похожесть подобных акций с теми, что предшествовали аннексии и оккупации украинских территорий в 2014 году, когда на религиозной основе развертывалось гражданское противостояние в обществе», - отмечается в заявлении ГУР Минобороны Украины.