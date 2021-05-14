Мубариз Мансимов теперь требует от Вагита Алекперова свыше 150 миллионов долларов

Ситуация вокруг многолетнего судебного противостояния двух бизнесменов азербайджанского происхождения Мубариза Мансимова и Вагита Алекперова резко изменилась. Мубариз Мансимов отказался от иска к Вагиту Алекперову в размере двух миллиардов долларов и теперь требует лишь 151 миллион долларов.

Напомним, судебное противостояние между группой компаний «Палмали» и дочерней компанией «ЛУКОЙЛ» - «Литаско» началось еще в 2017 году. «Литаско» была обвинена в нарушении соглашения с «Палмали», и Мубариз Мансимов пытался добиться компенсации в два миллиарда долларов.

Соглашение между «Палмали» и «Литаско» о перевозке нефтепродуктов было подписано в 2005 году сроком на 10 лет. Соглашение должно было быть продлено еще на 5 лет, но в 2015 году отношения между компаниями полностью испортились.