Маск свои авантюрные сделки, в отличие, скажем, от Сороса, осуществляет громко, а не втихую, боясь нареканий. И это помогает ему бешеными темпами развивать свой бизнес. Только с конца прошлого года он потряс мир рядом заявлений по поводу другой криптовалюты – биткоина, которые резко подняли курс сомнительной валюты. И также резко увеличили его состояние. Правда, вскоре после этого биткоин сильно подешевел, но Маск сделал свое дело.

Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск в эфире передачи Saturday Night Live предрек криптовалюте Dogecoin «захват мира». По его словам, все это началось как шутка на основе интернет-мема, но теперь это реальность. И подчеркнул, что криптовалюта стала неудержимым финансовым инструментом, который захватит мир.

И данное заявление, думается, стало его новой попыткой заработать на «воздухе», как это было модно говорить в 90-е годы прошлого века. Но на сей раз ему не очень повезло. Прямо во время выступления Маска на шоу цена криптовалюты на рынке упала. А через час после его начала стоимость опустилась до 48 центов, хотя до начала передачи Dogecoin стоила 66 центов. Ожидания поклонников криптовалюты, что речь Маска на передаче значительно повысит ее стоимость, не оправдались.

А миллиардеру пришлось прямо в эфире рассказать о своем психическом расстройстве. Мол, он первый ведущий данного шоу с синдромом Аспергера, или, по крайней мере, первый, кто признался в этом. Правда, сама передача является сатирической, и Маск мог сделать данное высказывание не всерьез. Но где здесь доля шутки, а где правды – догадаться трудно.

Да и как догадаться, если подобными заявлениями-загадками он разбрасывается на каждом шагу. Чего стоит его предупреждение о том, что первым людям, которые полетят на Марс, нужно готовиться умереть не на Земле. Так как в ходе миссии «вы можете умереть, будет неудобно и, вероятно, не будет хорошей еды». Он отметил, что в приглашении к полету на Марс должно быть указано, что «предстоит трудное и опасное путешествие, из которого вы можете не вернуться живым». А ведь путешествие это платное, и за удовольствие умереть люди должны платить миллионы.

Но Маск продолжает в своем духе. По его словам, в следующем году SpaceX запустит к Луне спутник Doge-1, оплата за который проведена в криптовалюте Doge. Безусловно, оплатив такого масштаба сделку, Dogecoin, Geometric Energy Corporation и SpaceX укрепили эту валюту в статусе расчетной денежной единицы при ведении лунного бизнеса в космической области. И реакция рынка не заставила себя долго ждать. В начале апреля Маск сообщил, что SpaceX собирается в буквальном смысле отправить Dogecoin на Луну, не пояснив даже, что именно он имеет в виду. Но после заявления стоимость криптовалюты выросла на 30%.

Что ожидает миллиардера в итоге, не трудно вычислить. Предыдущий пиар биткоина и миллиардные инвестиции в него обернулись в итоге обвалом криптовалюты и 10-кратной потерей Маска. Да, в течение двух-трех недель биткоин взлетел до немыслимой высоты и также резко потерял в цене десятки тысяч долларов за монету. Такие же взлет и падение пережил сам миллиардер и его компания Tesla.

Но даже этот пример не послужил уроком для многочисленных людей на планете, которые продолжают проявлять высокий интерес к криптовалютам. Относится ли к ним сам Маск, сказать трудно. Но ясно одно - он, видимо, не прочь заработать на таком интересе. Но биткоин уже – битая карта. И он запускает новую игру с Dogecoin. Будем ждать развязки.