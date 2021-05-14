Отдел международной информации и политики 15:49

Известный иранский композитор, дирижер, бывший руководитель Тегеранского симфонического оркестра Али Рахбари опубликовал на сайте snn.ir открытое письмо к министру культуры и исламской ориентации страны Аббасу Салехи, в котором заявил, что нынешний гимн Ирана, принятый в 1990 году, копия гимна Южной Кореи, который является государственным символом этой страны с 1948 года. В южнокорейском гимне использована музыка к вокальному произведению «Эгукка» (Патриотическая песня), которую написал корейский композитор Ан Иктхэ еще в 1936 году. И вот как раз эта мелодия сопровождает, по мнению, Рахбари, гимн Ирана.

Композитор обращает внимание властей на то, что в музыке национального символа нет ничего иранского и что это типичный образец дальневосточной культуры. Чуждым его чувствует не только он, но и все иранцы, и именно поэтому на разного рода торжествах нередко звучит не гимн, а популярная иранская патриотическая песню «О, Иран» (Ey İran). Автор музыки нынешнего гимна Хасан Риахи отвергает плагиат, но иранские СМИ и социальные сети, еще до Рахбари обратившие внимание на схожесть мелодии с корейской, не раз публиковали по этому поводу гневные реплики. Оказывается, впервые на это журналисты обратили внимание на чемпионате мира по футболу в Бразилии. И вскоре в СМИ развернулась дискуссия. Причем плагиат усматривают не только в музыке, но и в тексте гимна. Журналисты даже обратились к автору музыки Риахи с вопросом, как был написан гимн. На что композитор разразился длинной исторической справкой. По его словам, после исламской революции в 1979 году гимном стала песня «O, Иран», однако потом ее заменили гимном, написанным композитором Мохаммадом Биглерипуром. Этот гимн начинался так: «Да будет установлена Исламская Республика…». Но он был очень длинным, что создавало проблемы на официальных и неформальных церемониях. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи и тогдашний президент Али Акбар Хашеми Рафсанджани вняли просьбам дипломатов и объявили конкурс на короткий гимн в эпическом жанре и, естественно, с персидскими мотивами. 35 отечественных композиторов представили 68 вариантов, и в конце концов был выбран нынешний гимн, который впервые исполнили в июне 1990 года.