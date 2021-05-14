Аналогичные случаи повторились у дипломатов Соединенных Штатов в Китае, Узбекистане. По месту первого такого случая и назван целый комплекс болезненных ощущений. Среди его проявлений — внезапные головокружения, головная боль, боль в области шеи, тошнота. До недавнего времени было выявлено 60 подобных случаев, среди пострадавших есть и агенты ЦРУ.

Как сообщал haqqin.az, так называемый «гаванский синдром» - заболевание, спровоцированное источником неизвестного происхождения и впервые зафиксированное у сотрудников американского посольства на Кубе, продолжает вызывать серьезную озабоченность властей США.

Но сравнительно недавно стало известно, что количество проявлений «гаванского синдрома» куда больше, чем вначале предполагалось.

С декабря 2020 года как минимум у трех сотрудников Центрального разведывательного управления обнаружены симптомы заболевания, которые проявились у них за границей. Новые случаи были зафиксированы уже в Европе и разных регионах Азии.

Всем попавшим под воздействие таинственного излучения функционерам разведки потребовалось амбулаторное лечение. Один из инцидентов имел место последние пару недель назад.

«Уровень поражения мозга очень различен. Некоторые жертвы имеют хронические, потенциально необратимые симптомы, что может свидетельствовать о длительном повреждении мозга», - так об этом пишет The New York Times. Врачи предостерегают, что наиболее пострадавшим может даже грозить самоубийство.

ЦРУ создало специальную группу, которая занимается этой проблемой. «Функционеры работают с той же решимостью, что и расширенная группа управления (ЦРУ - прим. ред.) после терактов 11 сентября», - отмечает The New York Times, комментируя происходящее.

В США обеспокоены всерьез. Именно потому даже Белый дом работает над стандартизацией отчетов по инцидентам и над улучшением протокола лечения жертв «гаванского синдрома».