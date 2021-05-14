Российского депутата и его сына арестовали по подозрению в убийстве

Депутат думы Артемовского округа Свердловской области РФ Геннадий Виноградов и его сын арестованы по обвинению в убийстве, совершенном в 2003 году. Как передают российские СМИ, об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Появились новые подробности уголовного дела, возбужденного 20 сентября 2003 года четвертым Следственным управлением СК РФ по факту убийства в городе Артемовский Свердловской области гражданина Б. В результате проведенных следственных действий на территории Артемовского Свердловской области и поселка Красногвардейский установлена причастность к совершению преступления депутата думы Артемовского городского округа Геннадия Виноградова и его 40-летнего сына Романа", - сказал собеседник одного из агентств.

В отношении обвиняемых Березовский районный суд избрал меру пресечения, в соответствии с которой ближайшие два месяца злоумышленники проведут под стражей.