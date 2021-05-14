Дмитрий Рой, автор haqqin.az 16:28

Власти Индии потребовали немедленно прекратить сброс тел погибших в Ганг. В местных СМИ сообщалось, что жители индийского штата Бихар нашли в реке останки около 100 человек, умерших от COVID-19. Причиной сброса тел в Ганг может быть высокая стоимость кремации. Между тем, по данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса уже проник в полсотни стран мира, включая и Россию. Больше всего случаев индийского варианта COVID-19 за пределами самой республики выявлено в Великобритании.

Количество вновь заболевших уже более двух недель подряд не падает ниже отметки в 300 тысяч человек в сутки — больше, чем в любой другой стране мира, и уже несколько раз превышало 400 тысяч случаев за день. Нынешняя вспышка COVID-19 спровоцировала в стране рост случаев смертельно опасного грибкового заболевания — мукормикоза, чреватого потерей речи, зрения и параличом. И, как подозревают местные врачи, в ряде штатов это напрямую связано с практикой обмазывания коровьим навозом, который, по убеждениям некоторых индусов, служит защитой от коронавируса. При этом некоторые эпидемиологи склонны связывать катастрофическую ситуацию в республике не столько с преобладающим там альтернативным штаммом, сколько с необдуманными противоэпидемическими мерами и общей слабостью индийской системы здравоохранения, попросту не способной вынести такие нагрузки. «Индия долгое время недостаточно инвестировала в свою систему здравоохранения, что сегодня привело к ее краху», - считают эксперты. По их словам, некоторые больницы принимают пациентов, прекрасно зная, что у них нет оборудования для лечения ковида. Кампания вакцинации в Индии, которая является мировым лидером производства вакцин от различных болезней и нередко называет себя «аптекой мира», откровенно застопорилась. Страна не может произвести достаточно доз вакцины от COVID-19. К настоящему времени в Индии с населением более 1,3 миллиарда человек использовано 157 миллионов доз вакцины. Для сравнения: в ЕС с населением 450 млн человек - 150 млн доз.

К борьбе с ковидом подключилась и судебная система страны. Судебная система Индии сделала шаг к тому, чтобы заставить национальное правительство и власти штатов отчитаться за провальные действия в борьбе с пандемией. 7 мая Верховный суд Индии вмешался, дав указание правительству премьер-министра Нарендры Моди полностью проверить систему здравоохранения и разработать общенациональную политику вакцинации. Он также поручил правительству разработать план действий по увеличению поставок кислорода в Нью-Дели. Ранее суды Бомбея и Нью-Дели вмешались, чтобы решить проблему завышения цен в частных клиниках, а также гарантировать их снабжение медицинским кислородом и противовирусными препаратами. В свою очередь, суд Аллахабада в штате Уттар-Прадеш на этой неделе постановил, что смерть пациентов с COVID-19 из-за нехватки кислорода в больницах была «преступным деянием», совершенным лицами, ответственными за обеспечение непрерывных закупок и поставок медицинского кислорода. Но самое потрясающее заключается в том, что, хотя у индийского правительства был год на подготовку к текущему сценарию, в новый бюджет даже не были включены инвестиции в систему здравоохранения и не создан был резерв на случай вспышки пандемии.