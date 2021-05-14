Мамед Эфендиев, отдел экономики 16:36

Выступление представителей правительства Азербайджана о финансовой стабильности пронизано оптимизмом. На фоне мрачных прогнозов, которыми так и разбрасываются некоторые эксперты, спокойный тон правительства может показаться наигранным. Так ли это?

Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим сначала, насколько обоснован такой оптимизм. Как заявлял неоднократно Центробанк, монетарные условия в Азербайджане служат сохранению оптимального баланса между поддержкой экономического роста и защитой макроэкономической стабильности. Уже с конца января текущего года наблюдается небольшое снижение номинальных и реальных процентных ставок по различным сегментам денежного рынка. Правда, с начала года наблюдается изменение денежной базы (наличные деньги в обращении и обязательства Центробанка перед кредитными организациями) в связи с увеличением остатка на Едином казначейском счете. Но оно в основном остается в отрицательной зоне. И в этих условиях Центробанк даже сократил объем стерилизационных операций с целью поддержания ликвидности экономики. Более того, в стране продолжается постепенное восстановление кредитной активности. Кредитный портфель банковского сектора в первом квартале вырос на 1,4%, в том числе по бизнес-кредитам – на 1%, по ипотечным кредитам – на 4,4%, а по потребительским кредитам – на 0,5%. Продление многих макропруденциальных смягчений до первого июля текущего года также оказывает дополнительную поддержку кредитной активности. Подобные условия стабильности отражаются и на валютном рынке страны – продолжается снижение долларизации как по депозитам, так и кредитам. А это свидетельствует о росте доверия населения к национальной валюте.

С начала года наблюдается тенденция роста цен на нефть. Об этом уже много писалось, и не хочется вновь углубляться в проблемы нефтяного сектора, хотя он и обеспечивает в значительной степени пополнение бюджета и валютных запасов страны. Но оптимизм внушает и ненефтяной сектор, который в первом квартале вырос на 2,1%. Начатые в прошлом году антикризисные меры и относительное улучшение международной конъюнктуры свидетельствуют о постепенном восстановлении экономической активности в стране. Не случайно международные структуры и рейтинговые агентства улучшили свои прогнозы по экономической активности в стране. Проведенный Центробанком мониторинг реального сектора тоже показывает, что индекс доверия бизнеса в марте имел тенденцию к росту в секторах торговли и услуг, а также в ненефтяной промышленности и строительстве. С другой стороны, совокупный спрос, в основном поддерживаемый государственными инвестициями, не создаст инфляционного давления в краткосрочной перспективе - инфляция в этом году прогнозируется на уровне 4%. В первом квартале инфляция сформировалась на уровне 2,2%. И хотя в марте она возросла до 4,1 %, прогноз регулятора по диапазону инфляции не изменился. Он считает, что никаких предпосылок, способных вывести инфляцию из целевого диапазона, не наблюдается.