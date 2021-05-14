Стабильность экономики Азербайджана – не стагнация что нас ждет?

Мамед Эфендиев, отдел экономики

Выступление представителей правительства Азербайджана о финансовой стабильности пронизано оптимизмом. На фоне мрачных прогнозов, которыми так и разбрасываются некоторые эксперты, спокойный тон правительства может показаться наигранным. Так ли это?

есть ли основания для оптимизма азербайджанского правительства?

Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим сначала, насколько обоснован такой оптимизм. Как заявлял неоднократно Центробанк, монетарные условия в Азербайджане служат сохранению оптимального баланса между поддержкой экономического роста и защитой макроэкономической стабильности. Уже с конца января текущего года наблюдается небольшое снижение номинальных и реальных процентных ставок по различным сегментам денежного рынка. Правда, с начала года наблюдается изменение денежной базы (наличные деньги в обращении и обязательства Центробанка перед кредитными организациями) в связи с увеличением остатка на Едином казначейском счете. Но оно в основном  остается в отрицательной зоне. И в этих условиях Центробанк даже сократил объем стерилизационных операций с целью поддержания ликвидности экономики.

Более того, в стране продолжается постепенное восстановление кредитной активности. Кредитный портфель банковского сектора в первом квартале вырос на 1,4%, в том числе по бизнес-кредитам – на 1%, по ипотечным кредитам – на 4,4%, а по потребительским кредитам – на 0,5%. Продление многих макропруденциальных смягчений до первого июля текущего года также оказывает дополнительную поддержку кредитной активности. Подобные условия стабильности отражаются и на валютном рынке страны – продолжается снижение долларизации как по депозитам, так и кредитам. А это свидетельствует о росте доверия населения к национальной валюте.

постепенно восстанавливается кредитная активность

С начала года наблюдается тенденция роста цен на нефть. Об этом уже много писалось, и не хочется вновь углубляться в проблемы нефтяного сектора, хотя он и обеспечивает в значительной степени пополнение бюджета и валютных запасов страны. Но оптимизм внушает и ненефтяной сектор, который в первом квартале вырос на 2,1%. Начатые в прошлом году антикризисные меры и относительное улучшение международной конъюнктуры свидетельствуют о постепенном восстановлении экономической активности в стране. Не случайно международные структуры и рейтинговые агентства улучшили свои прогнозы по экономической активности в стране. Проведенный Центробанком мониторинг реального сектора тоже показывает, что индекс доверия бизнеса в марте имел тенденцию к росту в секторах торговли и услуг, а также в ненефтяной промышленности и строительстве.

С другой стороны, совокупный спрос, в основном поддерживаемый государственными инвестициями, не создаст инфляционного давления в краткосрочной перспективе - инфляция в этом году прогнозируется на уровне 4%. В первом квартале инфляция сформировалась на уровне 2,2%. И хотя в марте она возросла до 4,1 %, прогноз регулятора по диапазону инфляции не изменился. Он считает, что никаких предпосылок, способных вывести инфляцию из целевого диапазона, не наблюдается.

не прогнозируется и инфляционное давление

Эти и другие положительные тенденции дают основание правительству Азербайджана утверждать, что в счете текущих операций платежного баланса страны по итогам текущего года ожидается профицит. Согласно обновленным прогнозам Международного валютного фонда, рост мировой экономики сформируется на уровне 6%, что базируется на данных о проводимой во всем мире вакцинации от коронавируса и вытекающих из этого результатах. Кроме того, стоимость нефти марки Brent превышает 62 доллара за баррель. Согласно обновленным прогнозам международных организаций, до конца года этот показатель будет близок к указанному уровню. И не секрет, что именно нефтяные цены в основном и формируют профицит в счете текущих операций платежного баланса. Так что для пессимизма нет оснований.