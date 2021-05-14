В Азербайджане зарегистрировано 377 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), излечились 1 318 человек. Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, 14 человек скончались.

Всего в стране коронавирусом заразились 329 371 человек. Из них излечились 313 778, умерли 4 768 пациентов, число активных больных составляет 10 825.

За последний день в Азербайджане проведено 7 285 тестов, за текущий период - 3 375 679.