Саргсян отказался избираться в парламент

Третий президент Армении и лидер Республиканской партии не пожелал быть в пропорциональном списке блока "Честь имею", поскольку ранее обещал не занимать высокие государственные должности. Об этом экс-президент заявил на брифинге в Ереване, сообщает “Спутник Армения».

"Не быть в списке не значит не участвовать в выборах. Все, кто возглавляет списки, претендуют на высокие должности, а я уже заявлял, что больше не буду их занимать. Буду помогать советами. Я считаю, что завершил госслужбу", - сказал он.

Он добавил, что пропорциональный список формировался на основе партнерства двух политических сил.

Отметим, что внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении 20 июня. Республиканская партия Армении и партия "Отечество" подписали меморандум о сотрудничестве в блоке "Честь имею". Пропорциональный список возглавляет лидер "Отечества" Артур Ванецян, а предвыборный штаб - республиканец Давид Арутюнян.