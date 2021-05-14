Бразилия приостанавливает авиасообщение с Индией

Бразилия временно приостанавливает авиасообщение с Индией в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации с COVID-19 в этой азиатской республике, пишет ТАСС.

Временно запрещается осуществление международных авиарейсов в Бразилию, направляющихся из или следующих через Индию. Кроме того, попасть на борт воздушного судна, вылетающего в Бразилию, не смогут те путешественники, кто за две недели до этого был в Индии. Аналогичные ограничения были введены ранее в отношении авиасообщения с Великобританией и ЮАР. Их действие также продлено.