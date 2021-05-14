Перестрелка на границе с Ираном: погибли двое азербайджанских пограничников

15 мая около 16:00 трое неизвестных нарушили государственную границу Азербайджана вблизи села Гендере Ярдымлинского района.

Как говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, нарушители не подчинились приказу "остановись" пограничников, открыли огонь по пограничникам, бросили свой груз и попытались скрыться с места происшествия.

В результате огня, открытого со стороны нарушителей границы, старший лейтенант Эйвазов Самир Эльмар оглу и младший сержант Алимов Фарид Эльчин оглу получили ранения. Военнослужащие немедленно были эвакуированы в медицинское учреждение, но спасти их жизни не удалось.