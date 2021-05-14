Минобороны Израиля поделилось планами на военные операции

Министр обороны Израиля Бени Ганц выпустил обращение, в котором поделился планами на военные операции на Западном берегу реки Иордан. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Ганц заявил, что если Израиль продолжат обстреливать ракетами, то страна перестанет оказывать палестинцам поддержку, призванную облегчить их экономическое положение. По его словам, Израиль не заинтересован в эскалации конфликта, однако готов действовать по любому сценарию. Министр добавил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает вести операции на Западном берегу реки Иордан.

Израиль и палестинские группировки, в том числе движение ХАМАС, ведут взаимный обстрел ракетами с 10 мая. В результате массированных атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 ранены. При этом пострадавших может быть еще больше.