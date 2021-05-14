Бакинские транспортники обратились к автовладельцам

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе БТА, всем перевозчикам также поручено обслуживать пассажиров автобусов по регулярным и экспресс маршрутным линиям с 06:00 утра 16 мая.

В соответствии с соответствующим постановлением Кабинета министров от 19 апреля 2021 года были изменены рабочие дни 12 мая и выходные дни 16 мая. Как отмечалось в том же постановлении, 16 мая с 06:00 будет возобновлена работа общественного транспорта.

Учитывая, что с 17 мая в учебных заведениях будет частично восстановлена очная форма обучения, не исключено появление скоплений людей на улицах и проспектах, особенно перед учебными заведениями. По этой причине участникам движения необходимо быть понимающими, строго соблюдать правила дорожного движения, в частности требования автобусных полос, правила остановки, стоянки и парковки.

В условиях нынешней пандемии особое значение имеет создание условий для свободного движения автобусов по регулярным и экспресс-линиям.

«Просим родителей, которые везут своих детей в школу на личном транспорте, не парковать свои машины возле учебных заведений в запрещенном месте и не создавать помех другим участникам движения. Эти действия не только создают административную ответственность, но и приводят к искусственному уплотнению дорог. В результате другие участники движения, а главное, пользователи общественного транспорта, в том числе и учителя, добираются до работы с опозданием. Принимаются соответствующие меры для корректировки количества автобусов, ежедневно выходящих на линию, в соответствии с вероятным увеличением спроса пассажиров, а также для привлечения резервных автобусов в часы пик», - говорится в сообщении БТА.